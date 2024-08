Aveva tre anni la bimba morta nell’incendio in casa La causa del rogo i dodici intossicati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Santa Croce sull’Arno, 25 agosto 2024 –trela bambinadi Santa Croce sull’Arno, dove fiamme e fumo hanno invaso un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Turi, nel centro cittadino, a poca distanza dal fiume Arno. In questo appartamento la piccola abitava. Ilè scoppiato nel primo pomeriggio tranquillo dell’ultima domenica di agosto. Le fiamme si sono sprigionate nell’appartamento in cui la piccola, di origini senegalesi, era in quel momento con la madre, la nonna e altri tre fra fratellini e sorelline. Sarebbe stato un corto circuito provocato da un elettrodomestico a scatenare l’incendio, con le fiamme che hanno attaccato rapidamente alcuni arredi provocando del fumo. Secondo quanto ricostruito la piccola stava dormendo quando si sono scatenate le fiamme.