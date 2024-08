Virus Oropouche perché dilaga nelle Americhe e cosa sappiamo sul rischio trasmissione mamma-bambino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 –nte. Sono ormai oltre 8mila i casi confermati. Al 20 luglio erano già 8.078 le infezioni, e 2 le morti, censite in 5 Paesi, cioè Bolivia, Brasile, Colombia, Cuba e Perù. Si studia possibileE alcuni casi rilevati in Brasile hanno posto il problema deldiverticalein gravidanza e delle sue possibili gravi conseguenze sui nascituri: il Paese sudamericano ha infatti segnalato una morte fetale e un aborto spontaneo nello stato di Pernambuco, così come 4 casi di neonati con microcefalia (nati con cranio più piccolo del normale, come accadde anche con ilZika), identificati attraverso studi retrospettivi negli stati di Acre e Pará. Altri 3 possibili casi diverticale sono in fase di studio sempre nello stato di Pernambuco.