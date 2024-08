Tavolo di crisi per la Fondazione Santa Lucia | nuovo incontro il 5 settembre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy convoca unper discutere il futuro dell’IRCCS. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su iniziativa del ministro Adolfo Urso, ha convocato undeldidedicato allaIRCCS. La riunione, fissata per il 5alle ore 16.30, vedrà la partecipazione del Ministro della Sanità, Oreste Schillaci, e del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, oltre ai rappresentanti di tutte le parti interessate. L’obiettivo dell’sarà quello di proseguire il dialogo avviato nella precedente riunione del 6 agosto e di individuare soluzioni concrete per garantire la continuità dei servizi offerti dalla, tutelando al contempo le professionalità e i posti di lavoro.