Stop al bonus monopattino? Il governo stringe la cinghia in vista della Manovra

(Di sabato 24 agosto 2024) Manca ancora un mese alla fine dell’estate, eppure il clima autunnale sembra aver già pervaso le pieghepolitica italiana. Se non altro, dal punto digestione fiscale ed economica: all’orizzonte si intravede la terza legge di Bilancio targata centrodestra, un passaggio cruciale per ildi Giorgia Meloni, impegnato a reperire le risorse necessarie per confermare le misure approvate negli scorsi anni e, eventualmente, per introdurne altre (come la nuova quota 41 per le pensioni, caldeggiata dalla Lega del vicepremier Matteo Salvini). La coperta però è corta, come confermato a più riprese da Giancarlo Giorgetti, titolare del ministero dell’Economia, che in questi primi otto mesi dell’anno ha ripetuto diverse volte l’impossibilità di realizzare tutte le richieste avanzate dalle forze politiche che compongono la maggioranza.