Spumante addosso durante un Brindisi accoltellato 19enne

(Di sabato 24 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoI militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manduria hanno arrestato un 20enne di Palagiano, presunto responsabile di “tentato omicidio”. La scorsa notte, intorno alla mezza, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, allertati, per il tramite il nuovo Numero di Emergenza Europeo, dalla Centrale Operativa della locale Compagnia, si sono recati a Faggiano, dove nella centralissima Piazza Vittorio Veneto sarebbe avvenuta l’aggressione. Secondo quanto ricostruito, grazie ad una veloce ma complessa indagine, consistita in escussioni testimoniali, verifiche incrociate nelle Banche Dati in uso alle forze di polizia e visione delle immagini di video-sorveglianza eventualmente presenti sul posto e nelle aree limitrofe, il presunto autore del tentato delitto avrebbe agito a seguito di una banalissima lite.