Solingen fermato un 15enne | è sospettato di essere l’autore del massacro VIDEO

(Di sabato 24 agosto 2024) Un giovane di 15 anni è statonell’ambito delle indagini suldi, nell’Ovest della Germania. È quanto è emerso alla conferenza stampa della polizia in corso a Wuppertal. Gli inquirenti hanno conche si sta verificando se l’adolescente sia collegato all’attacco col coltello che ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di otto. La Bild ha inoltre riferito che gli investigatori parlano di “un attacco terroristico”, ma secondo il portavoce della polizia di Dusseldorf, Markus Seitz, sentito dall’Ansa, l’attacco “è stato classificato come attentato, ma non si può ancora parlare di terrorismo”. “Della persona che ha attaccato sappiamo soltanto che fosse un uomo. E il fatto che abbia colpito a caso, nella mischia, non ci permette di sbilanciarci per ora sulla pista terroristica”, ha spiegato.