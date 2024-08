Serie A Parma-Milan | probabili formazioni orari e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Reduci dai rispettivi pareggi contro Fiorentina e Torino,sono pronti a voltare pagina e ad affrontarsi quest’oggi alle 18.30 in uno degli anticipi della seconda giornata del campionato diA (match in diretta su DAZN). La prestazione d’esordio dei ducali ha lasciato ottimi segnali, ma il tecnico Fabio Pecchia adesso punta a dare a seguito a quanto di buono fatto vedere una settimana fa e chiede cuor leggero e tranquillità ai suoi ragazzi: “Contro la Fiorentina abbiamo giocato una buona gara ma anche commesso qualche errore che dovremo correggere. In questi due anni abbiamo lavorato per poter arrivare a giocare partite come quella di oggi e confrontarci contro squadre del calibro del. Dovremo giocare con gioia e leggerezza e cercare di fare ciò che sappiamo e abbiamo preparato. Bisognerà giocare con uno spirito libero.