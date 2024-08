Sanità Roma Giuliano Ugl | Fondazione Santa Lucia dice no all’amministrazione straordinaria scelta inopportuna da parte della proprietà

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) “Senza nessun coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in una fase così criticastoria del, lacon una lettera inviata ai soli dipendenti ha comunicato l’intenzione di voler vendere l’azienda e di volersi avvalere del concordato semplificato” dichiara in una nota GianlucaSegretario Nazionale UGL Salute. Che prosegue: “la decisione presa dalla società di non accedereè del tuttoe disegna un futuro molto nebuloso per i circa mille dipendentistruttura mettendo a rischio la tenuta occupazionale e assistenziale.