Sangio strategia da derby Rotondo parte all’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) di Massimo Bagiardi In vista del preliminare di Coppa Italia che si giocherà domani, alle 17, al Fedini contro il Terranuova Traiana, lavannese ha disputato un’amichevole gioventù a Pieve Santo Stefano contro la Sulpizia, formazione iscritta al campionato di seconda categoria dell’Umbria. È finita 5-0 per gli azzurri a segno con una tripletta die un gol ciascuno per Bocci e Sabattini. Per l’occasione il tecnico Bonura ha voluto valutare bene la condizione dei suoi facendo scendere in campo, tra primo e secondo tempo, tutti gli effettivi a sua disposizione. Per domani avrà sicuramente assenti cinque calciatori: il portiere Patata, il difensore Chelli, i centrocampisti Gianassi e Romanelli oltre all’attaccante Nieri che potrebbe tornare a disposizione per la prima giornata di campionato.