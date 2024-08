Pidocchi nei bambini stanno aumentando? La pediatra | i consigli per i genitori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 –nei: sono aumentati i casi rispetto agli anni pre-pandemia? Risponde sì all’Adnkronos ilItalo Farnetani. “Anche se non ci sono dati ufficiali in quanto la pediculosi non rientra fra le problematiche soggette a denuncia obbligatoria – dichiara -, da una mia inchiesta a campione fatta fra pediatri, medici e farmacisti in varie parti d'Italia risulta che attualmente ci sono più casi". Abbiamo rivolto tre domande ad Annamaria Staiano, presidente nazionale Sip, la Società italiana di pediatria. "Caldo e affollamento fattori determinanti” "Di sicuro – è il ragionamento della presidente Staiano – il caldo fa aumentare tutti gli agenti virali, parassiti e batteri. Quindi un aumento di casi di pediculosi si può verificare soprattutto nelle zone di sovraffollamento. Anche l’umidità favorisce lo sviluppo di questi microrganismi”.