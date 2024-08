Perde il figlio all’ottavo mese di gravidanza disposte le analisi su feto e placenta | Sia un campanello d’allarme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Merate (Lecco) – Toccherà ai medici, attraverso l’dellae del, determinare cosa non ha funzionato martedì pomeriggio nella catena dei soccorsi che si sono attivati quando una donna di 33 anni di Robbiatedi, si è rivolta al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic per una grave emorragia. Siccome il Punto nascita del presidio sanitario è stato chiuso nel maggio scorso la donna è stata stabilizzata e trasferita d’urgenza in ambulanza all’ospedale Manzoni di Lecco, quando ormai era passata un’ora, qui è stata sottoposta a parto cesareo ma il piccolo è nato morto. La tragedia, al di là dei risvolti penali, ha suscitato un grande dibattito anche in regione.