Parma-Milan Leao polemico | gesto di stizza verso gli spalti FOTO

(Di sabato 24 agosto 2024) Serata storta per ilche subisce la prima sconfitta dell’era Fonseca a. Le reti di Man e Cancellieri hanno permesso agli uomini di Pecchia di vanificare la rete del momentaneo pareggio di Pulisic, nato da un lampo di Rafa. Un gol che non è bastato al Mila per uscire dal Tardini con un punto. E il nervosismo in campo non è mancato. Proprio dopo la rete dello statunitense, come testimoniano le immagini,ha zittito qualcuno presente in tribuna, con tanto didirivoltogli. Il nervosismo è conseguenza della delusione per una prestazione collettiva non all’altezza. E dopo la rete del 2-1 del, l’attaccante portoghese è crollato a terra disperato. Per lui un assist e qualche giocata, ma ancora non il livello che ci si aspetta da un top come lui.