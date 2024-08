Pagelle Vuelta a España 2024 | Primoz Roglic perfetto sui suoi arrivi O’Connor sbaglia Molto bene Tiberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)OTTAVA TAPPA, voto 10: era il suo arrivo, con pendenze arcigne e bisogno di uno sprint negli ultimi 300 metri. Non ha tradito le aspettative ed ha dominato, prendendosi il secondo successo di tappa in questa. Apparsobrillante lo sloveno, che ha guadagnato una quarantina di secondi fondamentali su Ben: la caccia alla Maglia Rossa è apertissima. Enric Mas, voto 8: condizione stellare per l’iberico della Movistar, che sembra essere in grado di potersi giocare qualcosa di importante in questa. Ha provato a lottare per la vittoria di tappa, ma conera impossibile trionfare allo sprint. In ogni caso l’unico a resistere allo scatto devastante dello sloveno, è da podio. Mikel Landa, voto 7,5: il veterano spagnolo continua a stupire.