Omicidio di Sharon il compagno Sergio di nuovo in caserma dai carabinieri

(Di sabato 24 agosto 2024) Bergamo.Ruocco è tornato dainel comando di Bergamo nella mattinata di sabato (24 agosto). IldiVerzeni è stato inin via delle Valli: arrivato intorno alle 10:05 a bordo della sua auto, è uscito dopo circa mezz’ora. Nella giornata di venerdì in mattinata gli inquirenti avevano perlustrato l’abitazione di Terno d’Isola in via Merelli: “È stato un sopralluogo diverso rispetto a quello di ieri: ihanno prelevato alcuni dispositivi: cellulari, computer e altre cose. Di telefoni ne avevo più di uno” aveva dichiarato il 37enne, che ieri pomeriggio era già stato al comando per fornire supporto agli investigatori nell’analisi dei reperti.