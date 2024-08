Nuova Volkswagen ID 1 2027 | info sull’elettrica entry level

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di sabato 24 agosto 2024) Con l’implementazione ed il progresso della tecnologia destinata alle auto elettriche, probabilmente, nel giro di qualche anno, torneremo a vedere a listino auto di piccole dimensioni dai costi accessibili. La scommessa è aperta ed è stata accettata da quasi tutti i grandi gruppi automobilistici. Per non essere da meno anche il Grupposi getterà nella mischia con il possibile arrivo della piccolaID.1 ad oggi atteso per il. L’effettiva data di presentazione di tale vettura dipenderà dall’andamento delle vendite e delle richieste di auto a batteria, ancora ad oggi piuttosto basso. Le immagini dellaID.1 utilizzate nell’articolo sono dei render presi dal canale Behance del designer brasiliano Kleber Silva.