Le stagioni dell’amore quando inizia orari e perché non è uguale a Uomini e donne

(Di sabato 24 agosto 2024) Agosto volge al termine e già si scaldano i motori della nuova stagione televisiva che avrà avvio nella settimana centrale di settembre. Proprio il 15 del prossimo mese, infatti, dovrebbe andare in onda la prima puntata della stagione 2024/2025 di Domenica In, con al timone, ancora una volta, Mara Venier, storica conduttrice dell’amato show televisivo domenicale. Ma, nel prossimo autunno, la presentatrice tv sarà protagonista anche di un’altra produzione, che farà il suo debutto su Rai Uno a partire da novembre. Si tratta del format Le, un dating show rivoluzionario, che vedrà, come protagonisti, degli ultrasessantenni.