Il maestro Di Bella ospite questa sera al FestivaListz

(Di sabato 24 agosto 2024) Il FestivaLiszt prosegue con il recital delLorenzo Dichenella Chiesa di S. Lucia eseguirà "La Sonata in Si minore" capolavoro lisztiano. Liszt venne definito "pianista diabolico" per aver scritto una musica che sembra richiedesse più di dieci dita per essere suonata. La Sonata in SI minore e` un pezzo per pianoforte che solo il più virtuoso dei pianisti può affrontare, richiede inoltre una grande maturità artistica. E’ una musica che fa tremare le dita ed i polsi. Il concerto si aprirà con due brani di Liszt, ’Nuages gris’ e ’Reminescences de Norma’, quindi proseguirà con ’improvviso op. 90 n. 4’ di Schubert e ’Scherzo n. 2 op. 31 in si bem. min.’ di Chopin per chiudere in bellezza con la Sonata di Liszt, caposaldo della letteratura musicale romantica. Scritta a Weimar nel 1852-53, la Sonata in Si minore fu dedicata da Liszt a Schumann.