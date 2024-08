Fabio Ravasio morto mentre era in bici non fu incidente ma omicidio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 24 agosto 2024)era in, non fuma. Arrestate sei persone, compresa la compagna Svolta nella morte di, il 52enne deceduto dopo essere stato investito da un’auto pirataera a bordo della suacletta. La sera del 9 agosto scorso,tornava verso la sua casa di Parabiago (Mi)era stato travolto e ucciso da un’auto pirata. A travolgerlo una Opel Corsa nera notata da alcuni testimoni e risultata di proprietà proprio della moglie, Adilma Pereira Carneiro, brasiliana di 49 anni. Nei giorni scorsi la 49enne aveva anche affidato a un giornale locale un drammatico appello: «Aiutateci a trovare il pirata che ha travolto e ucciso mio marito». Tuttavia, molti i dubbi sulla dinamica dell’: ladiera stata schiacciata contro il guardrail e il corpo dell’uomo sbalzato oltre, finendo poi in un campo.