F1 Gp Olanda | oggi alle 15 le qualifiche Tremendo incidente per Sargeant nelle terze libere

(Di sabato 24 agosto 2024) Zandvoort, 24 agosto 2024 – Il weekend del Gran Premio d’entra nel vivo e c’è grande attesa per lein programma15. Il padrone di casa Verstappen per vincere davanti ai propri tifosi, Norris e Leclerc per l’inseguimento in classifica costruttori. La Ferrari vuole rilanciarsi, dopo sessioni dideludenti. L’diNon è sin qui un weekend fortunato dal punto di vista meteorologico, quello dedicato al Gran Premio di: la pista bagnata ha infatti creato particolari problemi ai piloti in gara. La vicenda che però ha condizionato maggiormente la mattinata della terza sessione di proveè stata quella che ha riguardato Logan, finito violentemente contro le barriere. La sua Williams ha immediatamente preso fuoco nell’impatto e molti detriti, tra cui una gomma, sono saltati via dappertutto.