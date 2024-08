Emiliani ancora alla ricerca del nuovo assetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) È un Sassuolo in piena evoluzione quello che il Cesena affronterà questa sera al ’Mapei Stadium’ . Gliin questi giorni stanno sfoltendo la rosa e contemporaneamente stanno perfezionando operazioni in entrata ; è appena arrivato il portiere Moldovan (che questa sera non sarà comunque disponibile) e sono alle prese con alcune situazioni spinose da risolvere. Il francese Armand Laurientè ha chiesto di essere ceduto, sono arrivate proposte dall’estero ma la società per ora non ha apertocessione. Nella conferenza stampa di ieri Fabio Grosso (nella foto) non è voluto entrare nel merito e non ha rivelato se Laurientè stasera sarà in campo o no. Il tecnico del Sassuolo comunque potrà contare su Satalino e su Moro, anche se l’attaccante dovrebbe partire dpanchina. Nulla da fare invece per Volpato che questa settimana non si è allenato.