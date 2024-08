Dybala ha scelto la Roma ma è reciproco? Ora De Rossi sia bravo a non renderlo un problema|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 agosto 2024) 2024-08-23 14:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Pauloè contento, i tifosi entusiasti. La società no, perché altrimenti non l’avrebbe spinto nella trattativa con gli arabi, un affare che sotto il profilo puramente contabile avrebbe fatto comodo non solo al giocatore, che pure veniva gratificato con 75 milioni in tre anni. Ma oggi viene un dubbio. E, come si diceva una volta, la domanda sorge spontanea: Soulé è stato preso per giocare “con” oppure “al posto di”? L’interrogativo va girato anche (soprattutto) a Daniele Deche in questa situazione ha preso una posizione aziendalista, come al solito saggia, di grande spessore siano chenista. Ovvero: se uno vuole andar via, non si può trattenere. E poi ha specificato: non è importante chi parte, semmai chi arriva per sostituirlo.