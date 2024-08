Cacophony il nuovo album di Paris Paloma | la tracklist

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 24 agosto 2024) Artista emergente britannica,, nota per il suo suono etero e per i suoi testi infuocati che evocano potenti emozioni, conquista costantemente sempre piĂč fan. I suoi precedenti singoli – ‘labour’, ‘my mind (now)’, ‘drywall’, ‘as goos a reason’, ‘yeti’ – pubblicati nel 2023, sono diventati virali, entrando nelle classifiche ufficiali dei singoli in UK e nelle classifiche di Billboard, oltre a superare oltre 100 milioni di streaming solo su Spotify. Mentre si trovava con gli amici sulla spiaggia di Brighton,sentĂŹ un cambiamento di energia, come se la vita stesse riprendendo forma dopo un lungo periodo di trauma personale.