Buggiano scarcerato il marito di Giusy

(Di sabato 24 agosto 2024)(Pistoia), 24 agosto 2024 – Marco Satori, indagato per l’omicidio della moglieLevacovich, trovata morta nei pressi della casa prefabbricata dove viveva a, finito in carcere per altri reati legati a un’indagine su ricettazione e uso indebito delle carte di identità, è stato rilasciato. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale labronico ha stabilito per lui l’obbligo di dimora nel comune di Prato, dove vivono i suoi genitori. L’ipotesi che subito si è fatta strada è che la giovane mamma sia stata strangolata, probabilmente usando un indumento stretto al collo. Unico indagato per il reato di omicidio è il compagno della donna. Si parla di litigi continui tra i coniugi, ma anche di botte e violenze: episodi raccontati da chi conosceva la famiglia, ma mai denunciati.