Barcellona stop a Dani Olmo | tesseramento bloccato il club sfora il monte ingaggi

(Di sabato 24 agosto 2024) Non finiscono i problemi finanziari del, alle prese con la seconda estate consecutiva di grandi restrizioni sul mercato. Ildi, unico acquisto di questa sessione da parte dei blaugrana, è ancora. Il problema è rappresentato dal superamento deltotale, fissato per il Barca dalle rigide regole della Liga. La cifra viene stabilita due volte all’anno in base agli introiti e alle spese del. Una situazione che ha visto il commento laconico dell’allenatore Hansi Flick: “Le iscrizioni non dipendono da me”. Poche parole che però lasciano trasparire sicuramente amarezza e frustrazione, visto che ovviamente anche altre eventuali operazioni in entrata sono ferme.