Asfalto ’rovinato’ dalle radici Pedoni a rischio in via Redi

(Di sabato 24 agosto 2024) Come accade ormai più o meno ogni estate, la questione della stabilità e della sicurezza delle piante ad alto fusto che popolano giardini nei centri urbani e carreggiate delle strade si riaffaccia all’attenzione delle amministrazioni, a volte sollecitatasegnalazioni dei cittadini, sempre più preoccupati in previsione delle piogge, spesso a carattere violento, che caratterizzano la fine della stagione calda. Al momento ci sono già le prime segnalazioni al riguardo. A cominciare, per la precisione, da via Francescoa Ponzano. Qui - sono state alcune famiglie di residenti a segnalarlo - ledi quattro grandi pini hanno sollevato il fondo stradale. Ci sono difficoltà di transito, soprattutto per chi viaggia su due ruote, scooter, monopattini o biciclette che siano. Ma anche le auto spesso si trovano in difficoltà.