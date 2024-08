Anguissa esalta Conte | Benedizione per il Napoli cerca guerrieri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 agosto 2024) Frankparla del nuovodi Antonio: “Duro e schietto, ma con un grande lato umano. Vuole riportarci ai vertici” Frank, centrocampista del, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube della Lega Serie A, esprimendosi sull’arrivo di Antonioe sugli obiettivi per la nuova stagione. Il centrocampista delvede l’arrivo dicome una “sotto mentite spoglie”, sottolineando l’importanza che il tecnico dà alla preparazione mentale oltre che fisica e tattica. Riguardo ai propositi per la nuova annata,ha dichiarato: “L’obiettivo è fare meglio in questa stagione. Questo perché sappiamo tutti che la scorsa stagione non è stata facile, come è evidente. E’ stata davvero dura. Quest’anno vogliamo davvero fare meglio della scorsa stagione. Vogliamo riportare ildove era prima dell’anno scorso.