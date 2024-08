Allarme per Novak Djokovic agli US Open? Cosa è successo nell’allenamento con Holger Rune

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)perUS? Il campione in carica, che farà il proprio debutto lunedì 26 agosto nella sessione serale a New York, non ha completato ieri l’allenamento previsto sul campo dell’Arthur Ashe Stadium con il danese. Lo schedule prevedeva un’ora di training sui campi dedicati alla “pratice” (12:00-13:00 locali) e poi dalle 13:00 e alle 14:00 statunitensiavrebbero dovuto proseguire sul Centrale. Questa seconda parte però dell’allenamento non è stata portata a compimento.è stato, infatti, avvisato dalla squadra del campione nativo di Belgrado che non avrebbe potuto proseguire. Si pensa che sia la schiena il problema di Nole, anche se non ci sono conferme da questo punto di vista.che farà il suo esordio contro il moldavo Radu Albot e vedremo quale sarà l’evoluzione della situazione.