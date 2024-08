Vaiolo scimmie | ecco tutto quello c’è da sapere su mpox’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 23 agosto 2024)delle: sintomi e prevenzione su quella che sembra essere la nuova emergenza di salute pubblica internazionale Il 14 agosto 2024, per la seconda volta in due anni, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’mpox, precedentemente noto comedelle, un’emergenza di salute pubblica internazionale. Questa decisione è stata presa a seguito dell’aumento significativo dei casi nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 15.600 casi e 537 decessi registrati quest’anno, e la diffusione dell’epidemia in un numero crescente di paesi africani. Le nuove informazioni suldelle-Ansa-Notizie.comL’mpox è una malattia virale causata dal virus deldelle(mpxv), appartenente alla famiglia degli orthopoxvirus. Esistono due cladi principali del virus, con diverse sottocategorie.