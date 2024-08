Spezia vs Frosinone | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre vogliono la prima vittoria stagionale per incamerare già punti preziosi.vssi giocherà sabato 24 agosto 2024 alle ore 20.30VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri sono reduci dalla eliminazione dalla coppa Italia per mano della Salernitana ai calci di rigore, e dal pareggio sul campo del Pisa all’esordio in campionato da situazione di doppio vantaggio. C’è ancora molto da rivedere nella squadra di D’Angelo. I ciociari, dopo la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Pisa, sono stati bloccati sul proprio campo dalla Sampdoria alla prima di campionato. Un inizio non certo esaltante per la squadra di Vivarini che avrà molto da lavorare.