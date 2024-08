Sonego-Goffin oggi ATP Winston-Salem 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024), venerdì 23 agosto, Lorenzoaffronterà Davidnella prima semifinale dell’ATP di. Sul cemento statunitense, il piemontese ha raggiunto un penultimo atto nel massimo circuito internazionale a distanza di un anno ed è un segnale molto confortante per lui in una stagione avara di soddisfazioni. Pesante il successo nei quarti di finale contro Pavel Kotov. Il russo è dotato di un grande peso di palla e sa imprimere notevoli accelerazioni, pur non dotato di una grandissima mobilità.è stato in grado di rispolverare l’efficienza del proprio dritto, ma opposto abisognerà alzare ulteriormente il suo livello. In questa settimana il belga sembra tornato ai fasti di quando era tra i primi dieci: grande solidità con entrambi i fondamentali da fondo e buon rendimento alla battuta.