Serie C 24 25 prima giornata | pari show tra Spal e Ascoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Comincia con il botto laC 24/25. Partita pirotecnica al Paolo Mazza di Ferrara, la partita inaugurale traè un vero big match e come tale non delude le aspettative. Finisce 2-2 tra romagnoli e marchigiani, con l’che si era portato sul doppio vantaggio con Tirelli e Corazza sfruttando gli errori dei biancoazzurri, ma raggiunto nel giro di cinque minuti dallacon le reti di Rao e Arena. Nel finale di gara laprende fiducia, spinta dal grande pubblico e dalla presenza in campo dell’eterno Mirko Antenucci che sfiora la rete in rovesciata.C 24/25,traSportFace.