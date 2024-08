Rapinarono un uomo in centro a Lucca arrestati in Spagna e Germania

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Si erano resi colpevoli di una rapina violenta in, ma sono stati rintracciati econ mandato di arresto europeo eseguito ine in. Protagonisti della vicenda due romeni di 19 e 22 anni, colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il fatto risale a un anno fa. I due avevano assalito undi 65 anni che prelevava denaro a un bancomat nell'agosto del 2023. Fu una rapina violenta, il cittadino fu strattonato e gettato a terra. Indagini della squadra mobile dihanno messo insieme gravi indizi di colpevolezza a carico dei due presunti autori, i quali avrebbero compiuto analoghe rapine anche in altre province.