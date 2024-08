I tesori dell’Oman Tra natura e leggende

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) I pochi che si avventurano fino al Sud, quasi al confine con lo Yemen, lo fanno per le meravigliose spiagge frangiate dalle palme, il mare turchese e qualche giorno di meritato riposo. Il turismo di massa ancora non è arrivato qui e l’esperienza è molto diversa dalle orde presenti in altre zone, come per esempio il Mar Rosso. Ma se già sono pochi quelli che arrivano a Salalah (il governatore del Dhofar, nonché membro della famiglia reale omanita, rivela che i numeri sono sotto il milione di turisti all’anno), ancora meno sono quelli che vanno ad esplorare iche la seconda città del Sultanato (per importanza), nonché capitalefino al 1970, custodisce con caparbietà. Tra questi il più prezioso è senz’altro l’incenso, ’l’oro liquido’ dell’Oriente.