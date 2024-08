F1 orari di domani GP Olanda 2024 | programma FP3 e qualifiche tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024), sabato 24 agosto, il circuito di Zandvoort sarà teatro delleper il Gran Premio d’, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo appuntamento dopo la lunga pausa estiva. Con quattro team ormai abbastanza vicini sul piano delle prestazioni, si profila una battaglia serratissima per la pole position e per la prima fila sul filo dei centesimi. Max Verstappen vuole tornare a dettare legge davanti al pubblico oranje per interrompere la sequenza negativa di quattro GP consecutivi senza vittorie, ma il leader del campionato dovrà vedersela con una serie di avversari estremamente temibili come le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell e le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.