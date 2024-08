Bestiari Erbari Lapidari | ecco trailer e poster del documentario in tre atti presentato a Venezia 81

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024)delin tredi Massimo D’Anolfi e Martina ParentiFuori Concorso a81 Diffusididi Massimo D’Anolfi e Martina Parenti. La pellicola è stata selezionato Fuori Concorso a81 e uscirà nei cinema a partire dal 5 ottobre distribuito da Luce Cinecittà. La coppia di documentaristi torna con il nuovo progetto alla Mostra del Cinema di, dove avevanel 2016 Spira Mirabilis in Concorso Ufficiale, nel 2018 il cortometraggio Blu e, nel 2020, Guerra e pace in Concorso Orizzonti.è un“enciclopedia”, diviso in treognuno dei quali tratta un singolo soggetto: gli animali, le piante, le pietre.