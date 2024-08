Badante killer confessa 4 omicidi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 agosto 2024) AGI - "Aiutatemi a non uccidere più". Queste le parole di Mario Eutazia, il 48enne" durante la sua confessione al pm di Santa Maria Capua Vetere. L'uomo, secondo quanto raccontato, avrebbe cagionato la morte di Gerardo Chintemi, 96 anni di Vibonati, somministrandogli una dose letale di farmaci prescritti alla vittima come cura farmacologica per le patologie di cui era affetto. In particolare, durante il periodo di permanenza all'interno dell'abitazione del 96enne, dal 5 dicembre 2023 al marzo 2024, dove svolgeva il ruolo dicon mansione di assistenza materiale e di somministrazione delle terapie prescritte, per circa venti volte gli avrebbe somministrato una dose quadruplicata (circa 40 gocce) di Talofen e Trittico, potenti sedativi, al fine di cagionarne la morte e "porre fine alle sue sofferenze".