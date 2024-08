Attimi di paura a Bormio | turisti restano bloccati nella cabinovia sospesa nel vuoto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024)(Sondrio) – Una bella giornata di sole, nel verde in quota, poi un grosso spavento. E’ quello che hanno vissuto una quindicina dioggi, venerdì 23 agosto, dopo le 16 a, amatissima località della provincia di Sondrio. Stando alle prime informazioni, gli escursionisti stavano scendendo dalladi2000, quando si è improvvisamente bloccata. Sul posto in via Battaglion Morbegno sono accorsi i vigili del fuoco del locale distaccamento, un’ambulanza e i carabinieri. Dopo circa quaranta minuti di stop l’impianto è stato rimesso in moto dagli addetti senza particolari problemi. Nessuno è rimasto ferito