Arnaldi-Svajda in tv | data orario canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

(Di venerdì 23 agosto 2024) Matteose la vedrà contro Zacharynel match valido per ildegli US. Esordire contro una wild card non è sempre positivo, specialmente se – come nel caso di– si tratta di un giovane in rampa di lancio che sta vivendo una stagione molto positiva. Accreditato della 30^ testa di serie, il tennista ligure è stato sorteggiato contro, 21enne della California alle porte della top 100 che nelha ben figurato a livello Challenger. Certo, il tennis “dei grandi” è un’altra cosa, ma proprio pochi giorni faha brillato anche a Winston-Salem, spingendosi fino al terzodopo aver battuto due avversari del calibro di Djere e Cerundolo.