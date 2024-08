Allenamento Sinner-Musetti oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Giornata intensa per Jannikquest’a Flushing Meadows, dove continua a preparare gli US. Dopo l’di ieri con Grigor Dimitrov, quest’il numero uno al mondo si allenerà con Lorenzo. Ben due ore di fatica, dalle 17:00 alle 18:00 italiane sull’Arthur Ashe, poi dalle 18:00 alle 19:00 i due si trasferiranno sul Campo 5. Per Jannik, che poi tornerà in campo anche nel pomeriggio americano/tarda serata italiana da solo, alle 20:30 è invece prevista la tradizionale conferenza stampa pre-torneo per il media day. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI L’ora ditrasull’Arthur Ashe non sarà visibile, mentre sarà possibile assistere dalle 18:00 alle 19:00 italiane alla seconda ora che andrà in scena sul Campo 5.