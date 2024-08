Zamora al Polo Sant’Agostino | videomessaggio di Neri Marcorè

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Prosegue ’Cinema sotto le torri’ al. Gli eventi serali iniziano alle 21, quelli pomeridiani alle 17.45. Dopo ’L’età giusta’ (2023, 90’) di Alessio Di Cosimo, con il videocollegamento con il regista e la presenza in sala dell’attrice Iole Mazzone, stasera alle 21 spazio a(2023, 100’) dicon undel regista/attore, mentre venerdì 23 agosto sarà proiettato ’Ancora volano le farfalle’ (2023, 111’) di Joseph Nenci. Con la presenza in sala dell’attrice ascolana Giorgia Fiori. La rassegna si conclude sabato 24 agosto con una doppia proiezione: alle 17.45 ’Maurice un topolino al museo’ (2023, 83’) di Vasiliy Rovenskiy seguito dalla visita guidata alla Galleria d’arte ’Licini’ e, alle 21, ’Un mondo a parte’ (2024, 113’) di Riccardo Milani. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 331 8354935.