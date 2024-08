Xev YOYO la ricarica? No problem

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) L'autonomia di XEVrisulta, in linea generale, molto generosa e può arrivare fino a 150 km. L'autonomia massima può ovviamente variare in base all'utilizzo, al manto stradale e ai sistemi di bordo attivi. Ecco anche la frenata rigenerativa: è possibile visionare la quantità di energia rigenerata con la barra blu che compare a schermo sotto la scritta Ready. L’innovazione è poi posta da XEV sempre al centro del proprio progetto, tanto da rappresentarne la filosofia più spiccata: condebutta l'innovativo sistema di sostituzione della batteria (Battery Swapping Sistem). Una volta esaurito il pacco batteria modulare da 10,4 kWh è possibile rimuoverlo e sostituirlo con uno completamente carico, in modo veloce e totalmente sicuro.