WhatsApp cambia tutto | ecco le nuove regole

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il più popolare servizio di messaggistica istantanea continua ad evolversi introducendo costantementefunzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti Meta ha deciso di introdurre delle importanti novità per quanto riguarda l’utilizzo, la sicurezza e la tutela della privacy per. Infatti il noto social network, tra i più utilizzati al mondo, infatti ora riceverà un ulteriore step in più proprio in favore della tutela dei suoi iscritti, un dettaglio per il quale l’azienda di Zuckerberg pone sempre grandi attenzione in quanto la sicurezza non è mai abbastanza tenuto in considerazione tra l’altro, l’evidente abbassamento dell’età media di uso di questa piattaforma. Le novità in arrivo per– Cityrunmors.it –viene lanciata ufficialmente nel novembre 2009 come servizio di app di messaggistica per iOS.