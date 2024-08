Verso il Pride | le proposte per una città a misura di tutti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: 7 minutiAVE ‘O– Pien? di rabbia rappresenta un percorso che, dopo più di un anno di attività, incontri, riflessioni, approfondimenti, confronti ed eventi, esce allo scoperto e invita tutte le realtà transfemministe e queer dellae della provincia a unirsi in unico grido, invadendo gli spazi e le strade delladi Avellino. Il 21 Settembre 2024 dovrà sentirsi ovunque la nostra voce, non solo per noi, ma soprattutto per chi ancora non ha la forza, il coraggio o il privilegio di usarla! COME RENDERE LA CITTA’ ADI TUTT3: LE NOSTRE! CREAZIONE DI 20 PUNTI VIOLA: In Italia, la sicurezza delle donne negli spazi pubblici è una questione sempre più urgente e Avellino non fa eccezione.