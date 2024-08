Una maglia una storia … la Centese 1989-90 di Gigi Cagni

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ladella-90 Con ladi questa settimana facciamo cifra tonda: esattamente Cento. Intesa però come la graziosa cittadina in provincia di Ferrara, soprannominata “la piccola Bologna” per il centro storico con i portici che ricorda molto il capoluogo emiliano. Lache presento oggi è della sua storica squadra: lae precisamente quella della stagione-90. Laappartiene alla stagione-90 ed è in tessuto tecnico. Segno della ormai nota transizione dal consueto acrilico ai tessuti più tecnici come appunto il poliestere. La stessaè stata utilizzata anche per la successiva stagione 1990-91. FronteE’ di colore blu chiaro con dei quadrati, alcuni più chiari ed altri più scuri, all’interno della trama della