Ubriaco percorre sei chilometri contromano sulla A1 e provoca un frontale | grave una donna

(Di giovedì 22 agosto 2024) Somaglia (Lodi), 22 agosto 2024 –seiinin autostrada eun incidentein autostrada. È quanto è emerso, da una prima ricostruzione dei fatti, in merito allo spaventoso incidente avvenuto nella serata di mercoledì 21 agosto lungo l'autostrada del Sole Milano-Napoli all’altezza di Somaglia. Due auto si sono scontrate frontalmente al chilometro 43+700, in direzione Bologna. Un impatto inevitabile perché, secondo quanto riferito dalle squadre di emergenza intervenute, una delle due auto procedevae l'altro conducente se la sarebbe vista arrivare di fronte, senza riuscire a evitare il violento impatto. A bordo c'erano soltanto le due persone alla guida. Si tratta di un uomo di 44 anni e di unadi 49, rimasti entrambi feriti. Nessuno dei due, per fortuna e miracolosamente, correrebbe però pericolo di vita.