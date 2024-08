Simona Ventura la bellissima notizia per lei da Mediaset | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 22 agosto 2024) News TV. Buone notizie per; la conduttrice è pronta per nuove e interessanti avventure televisive. Oltre ai progetti con la Rai, in partenza a settembre, pare cheabbia ricevuto anche una “controproposta” molto allettante da. Eccosappiamo finora.() Leggi anche: Ferragosto in ospedale per la conduttrice Tv: come sta Leggi anche: Paura per l’ex de “L’isola dei Famosi”: il racconto del brutto incidente, nuovi progetti televisivi Una nuova stagione televisiva è alle porte e persi prospetta un periodo intenso con diversi progetti già confermati. La conduttrice tornerà infatti la domenica mattina al timone di Citofonare Rai2, affiancata dalla collega e amica Paola Perego.