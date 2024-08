Sagra del pinzino e dell’arrosticino | Il nostro motore è la beneficenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si rinnova l’appuntamento con ladelcon un impegno concreto per i bambini in difficoltà. Il centro ’Rivana Garden’, in via Pesci, si appresta ad ospitare il tradizionale appuntamento gastronomico, grazie al profuso lavoro dei volontari. Si tratta di quindici giorni per un evento giunto alla nona edizione, si parte con le prime tre serate: domani, dopodomani e domenica 25 agosto dalle 19. A queste seguiranno quelle da mercoledì 28 agosto fino a domenica 8 settembre tutte le sere, sempre dalle 19, anche con servizio di asporto. La ‘del’ è organizzata dall’Associazione ‘Nati con la calzamaglia’, in collaborazione con il centro Rivana e il patrocinio del Comune di Ferrara. Il ricavato delle serate sarà destinato a progetti di aiuto per bambini e ragazzi in difficoltà.