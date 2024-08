Post Trauma | Data di uscita annunciata e nuovo Gameplay Trailer

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 22 agosto 2024) Raw Fury e RED SOUL GAMES hanno svelato una gemma imperdibile per gli appassionati di horror:, un gioco che promette di scatenare brividi e tensioni con il suo lancio previsto per il 29 ottobre. Disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam,ci trasporta in una realtà distorta dove il vero terrore è quello che abita nella nostra mente. Un Tuffo nell’Oscurità Psicologica Nel cuore disi trova Roman, un conduttore di treni di mezza età, che si ritrova imprigionato in un mondo surreale e angosciante. La sua missione? Comprendere e fuggire da questa distorsione della realtà, mentre affronta incontri inaspettati e misteri oscuri che sfidano la sua sanità mentale. Un Tributo e una Rivisitazione dei Classici dell’Orroresi distingue come un omaggio e al contempo una rivisitazione dei classici del genere horror.