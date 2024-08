McDonald’s apre un nuovo ristorante a Latina e cerca personale Aperte le selezioni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024)Job Tour: Al Via leper Nuove Assunzioni aSono ufficialmenteleonline per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa didelJob Tour, prevista per la prima metà di settembre. Questo evento itinerante, organizzato per supportare le nuove aperture e le assunzioniin tutta Italia, offre un’importante opportunità di lavoro. Opportunità di Lavoro e Crescita Professionaleè alla ridi persone con la voglia di mettersi in gioco, lavorare in squadra e interagire con i clienti. L’azienda offre contratti stabili, che rappresentano il 92% del totale delle assunzioni, e garantisce possibilità di crescita professionale grazie a un programma di formazione strutturato e ben definito.