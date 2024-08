Ius Scholae ora la Lega minaccia la crisi di governo | La proposta di Forza Italia mina la stabilità dell’esecutivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Laalza ancora il livello della tensione all’interno delsul tema che da giorni ormai fa tremare la maggioranza guidata da Giorgia Meloni: lo Ius. E lo fa arrivando are la tenuta. Nella serata di giovedì, il capogruppo del Carroccio al Senato, Massimiliano Romeo, intervenendo alla trasmissione 4 di sera su Rete4, ha ribadito che “lo Iusnon è nel programma elettorale di centrodestra, non è una priorità e non è nell’agenda diquindi è chiaro che si fatica a capire i colleghi di. L’insistenza di Tajani non è che infastidisce tanto la, che ha una sua posizione chiara e ribadisce il suo no, ma visto che offre una sponda alle opposizioni rischia dire seriamente ladel. Sinceramente facciamo fatica a comprendere a che pro”.